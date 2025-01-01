Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детская изостудия «Зазеркалье» декабрь 2025-26
Киноафиша Детская изостудия «Зазеркалье» декабрь 2025-26

Детская изостудия «Зазеркалье» декабрь 2025-26

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Купить билет на выставка Детская изостудия «Зазеркалье» декабрь 2025-26

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Летопись истории Сибирского воинства
0+
Исторические выставки
Летопись истории Сибирского воинства
10 октября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Детский абонемент: От Черного моря до сибирской тайги (9-12 лет)
6+
Мастер-класс
Детский абонемент: От Черного моря до сибирской тайги (9-12 лет)
26 апреля в 15:00 Новосибирский художественный музей
от 4550 ₽
Летопись истории Сибирского воинства
0+
Исторические выставки
Летопись истории Сибирского воинства
29 октября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше