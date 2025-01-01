Меню
Детская елка «Зимняя сказка: рождественское приключение в доме Охотиных»
Детская елка «Зимняя сказка: рождественское приключение в доме Охотиных»

0+
Возраст 0+

О выставке

Зимняя сказка: рождественское приключение в доме Охотиных

Представьте, как вы с ребёнком оказываетесь в доме конца XIX столетия. Вы поднимаетесь по старинной лестнице под световым фонарём, оставляете верхнюю одежду в прихожей — и вдруг встречаете гувернантку Аннушку.

Хозяева дома, Николай Алексеевич и Наталья Дмитриевна Охотины, уехали до вечера, поручив ей найти и положить рождественские подарки под ёлку. Однако Наталья Дмитриевна так хитро их спрятала, что даже опытная Аннушка не может их отыскать! И мальчишки Николаша и Боря могут в любой момент всё обнаружить, лишив себя не только праздника, но и ощущения тайны.

Приглашение к праздничному расследованию

Встревоженная Аннушка обращается к вам за помощью: согласитесь ли вы стать соучастниками этого загадочного расследования? Вместе вам предстоит исследовать старинный дом, заглядывать за печные дверцы, осматривать буфет прошлого века и открывать таинственные сундуки.

Традиции и рождественская ёлка

Вы познакомитесь с традициями празднования Рождества и, конечно, увидите настоящую ёлку, украшенную по обычаям позапрошлого века. Помогите спасти праздник и почувствуйте себя настоящими детективами прошлого!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
26 декабря пятница
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
27 декабря суббота
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
3 января суббота
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
4 января воскресенье
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
5 января понедельник
16:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
6 января вторник
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
8 января четверг
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽
9 января пятница
11:00
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
от 900 ₽

