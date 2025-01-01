Детская экскурсия с мастер-классом в Новосибирском художественном музее

Новосибирский художественный музей приглашает юных зрителей на увлекательную детскую программу, рассчитанную на школьников 9-12 лет. В рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» участники смогут погрузиться в мир искусства и истории.

Что ожидает участников?

Программа состоит из двух частей: интересной экскурсии и творческого мастер-класса. Дети узнают о жизни и творчестве Валентина Серова, а также о том, каким он был в детстве. Участники программы получат уникальную возможность увидеть шедевры художника и понять, почему они вдохновляют зрителей и сегодня.

Почему стоит прийти?

Экскурсия позволит ребятам не только узнать факты о жизни Серова, но и развить свое художественное восприятие. Мастер-класс даст возможность каждому проявить свои творческие способности, создавая собственное произведение искусства под руководством опытного наставника.

Приходите и погружайтесь в волшебный мир живописи с Валентином Серовым!