Детская экскурсия с мастер-классом (9–12 лет) «Серов. Истории про художника»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детская экскурсия с мастер-классом в Новосибирском художественном музее

Новосибирский художественный музей приглашает юных зрителей на увлекательную детскую программу, рассчитанную на школьников 9-12 лет. В рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» участники смогут погрузиться в мир искусства и истории.

Что ожидает участников?

Программа состоит из двух частей: интересной экскурсии и творческого мастер-класса. Дети узнают о жизни и творчестве Валентина Серова, а также о том, каким он был в детстве. Участники программы получат уникальную возможность увидеть шедевры художника и понять, почему они вдохновляют зрителей и сегодня.

Почему стоит прийти?

Экскурсия позволит ребятам не только узнать факты о жизни Серова, но и развить свое художественное восприятие. Мастер-класс даст возможность каждому проявить свои творческие способности, создавая собственное произведение искусства под руководством опытного наставника.

Приходите и погружайтесь в волшебный мир живописи с Валентином Серовым!

В других городах

Новосибирск, 16 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 600 ₽
Новосибирск, 30 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 600 ₽

