Экскурсия и мастер-класс для юных художников

Приглашаем детей на увлекательную экскурсию по выставке «Не внешне, а по существу», где они смогут познакомиться с творчеством художника Алексея Штерна. На выставке мальчишки и девчонки узнают, как автор в своих портретах передает настроение и характер людей. Мы обсудим необычные техники и материалы, с которыми работает художник.

Мастер-класс по созданию портретов

После экскурсии ребят ждет мастер-класс, на котором каждый сможет создать портрет своего друга, члена семьи или даже вымышленного героя. Юные художники представят свои работы и вместе обсудят, как в портрете отражаются черты характера — от внешнего облика до внутреннего мира.

Информация для родителей

Рекомендуемый возраст: 7–11 лет

7–11 лет Начало: 13:00

13:00 Ведущая: Полина Сазонова

Полина Сазонова Продолжительность: 1 час

1 час Стоимость: 300 рублей

Не упустите возможность подарить вашим детям уникальный опыт в мире искусства!