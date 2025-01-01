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Киноафиша Детская экскурсия по выставке «Не внешне, а по существу» и мастер-класс

Детская экскурсия по выставке «Не внешне, а по существу» и мастер-класс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экскурсия и мастер-класс для юных художников

Приглашаем детей на увлекательную экскурсию по выставке «Не внешне, а по существу», где они смогут познакомиться с творчеством художника Алексея Штерна. На выставке мальчишки и девчонки узнают, как автор в своих портретах передает настроение и характер людей. Мы обсудим необычные техники и материалы, с которыми работает художник.

Мастер-класс по созданию портретов

После экскурсии ребят ждет мастер-класс, на котором каждый сможет создать портрет своего друга, члена семьи или даже вымышленного героя. Юные художники представят свои работы и вместе обсудят, как в портрете отражаются черты характера — от внешнего облика до внутреннего мира.

Информация для родителей

  • Рекомендуемый возраст: 7–11 лет
  • Начало: 13:00
  • Ведущая: Полина Сазонова
  • Продолжительность: 1 час
  • Стоимость: 300 рублей

Не упустите возможность подарить вашим детям уникальный опыт в мире искусства!

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