Детская экскурсия в Театре Маяковского

Экскурсия начинается у Малой сцены Театра Маяковского. Программа включает посещение исторической сцены, залов, производственных помещений и закулисья. Гиды — артисты театра — расскажут об истории, архитектуре, творческом пути театра и предоставят множество интересных деталей.

Мы рады анонсировать первую в истории Маяковки детскую экскурсию. Закулисье — удивительный мир, полный загадок и открытий. Мы уверены, что маленькие театралы примут участие в этом увлекательном мероприятии с радостью. Запуск экскурсии продолжает серию важных проектов, направленных на воспитание театрального зрителя с юных лет, таких как «Подтекст. Юность» и лагерь «Маяковка. Дети».

Что ждет участников экскурсии?

Дети познакомятся с важными персонами театрального мира и освоят разные профессии. Они научатся встречать зрителей, ознакомятся с работой костюмеров и узнают, что такое сценический реквизит. Экскурсия пройдет в формате игрового квеста с заданиями и театральными масками. Участники смогут посетить производственные помещения и даже подняться на сцену.

Кто проводит экскурсию?

Авторы и ведущие экскурсии — артисты Театра Маяковского Дарья Хорошилова и Анастасия Горелова. Их опыт и знания о театре сделают экскурсию увлекательной и познавательной.

Как приобрести билет?

Можно приобрести билет как для ребенка, так и для себя. Также предусмотрена возможность отправить ребенка без сопровождения (для этого на входе в Театр необходимо будет заполнить документ).

Вход осуществляется через Малую сцену Театра Маяковского. Ждем вас на экскурсии!