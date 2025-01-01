Погружение в мир леса на арт-медиации. Мастер-класс в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Что такое лес? Просто деревья? Или это то, что мы чувствуем внутри, когда нам хочется тишины, покоя или наоборот — приключений? На арт-медиации по выставке художника Егора Плотникова мы вместе с детьми отправимся в образный лес — настоящий и выдуманный, туманный и светлый, страшный и теплый.

Тайны творчества Егора Плотникова

Во время мероприятия участники будут наблюдать, искать следы человека и рассматривать, что художник спрятал с помощью авторского приема «вычитание». Мы поговорим о том, как Плотников соединяет традиции классической школы и идеи авангарда. Его картины часто представляют собой больше вопросы, чем ответы, и это открывает новые горизонты для обсуждения.

Создание личной карты внутреннего леса

После обсуждения пройдет мастер-класс по коллажу. Каждый ребенок создаст свой уникальный лес, в который поместит себя и свои чувства. Это будет личная карта внутреннего леса, где можно потеряться и найтись заново.

Информация для родителей

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Это занятие станет отличной возможностью не только для творческого самовыражения, но и для совместного исследования искусства!