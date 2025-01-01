Детская мастерская в Ельцин Центре: архитектурные приключения в стиле баухаус

Рекомендованный возраст: 6-10 лет. В Ельцин Центре открылась выставка <<Баухаус. Белый город Тель-Авива>>. Этот проект посвящен уникальному архитектурному стилю, в рамках которого в Тель-Авиве построено около 4000 зданий.

Изменения облика города

Участники детской мастерской смогут узнать, как новая архитектура почти сто лет назад преобразила не только Тель-Авив, но и другие города. На выставке посетители обсудят основные элементы модернистской архитектуры, основываясь на примере фотографий 25 знаковых зданий.

Эксперименты с архитектурой

Дети познакомятся с экспериментальными планами городов начала ХХ века, включая Свердловск/Екатеринбург. В рамках мастер-класса юные архитекторы попробуют создать свой собственный квартал города будущего, используя геометрические фигуры из пенопласта.

Поддержка и опыт

Все необходимые материалы предоставят организаторы. Мастер-класс проведет София Еременко — исследовательница проекта <<Территория авангарда>> и сотрудница Арт-галереи Ельцин Центра. Это отличная возможность для детей проявить свою креативность и узнать больше о мире архитектуры!