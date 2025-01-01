Музыкальный спектакль «Дети войны» от молодежного творческого объединения «НеПросто#дети»

Молодежное творческое объединение «НеПросто#дети» представляет музыкальный спектакль «Дети войны», который расскажет о реальных историях юных героев Великой Отечественной войны. На сцене оживут судьбы Нади Богдановой, Аркадия Каманина, Зины Портновой, Зои Космодемьянской, Тихона Барана и многих других.

Актуальность и эмоции

Это представление будет интересно как взрослым, так и детям. Мы уверены, что наша версия актуальна как никогда! Исторические факты легко воспринимаются через музыку, хореографию и актерскую игру, что создаст уникальную атмосферу для зрителей.

Музыкальная палитра

Во время спектакля зрители услышат хиты разных эпох — от знаменитых «Смуглянки» и «Катюши» до современных композиций В. Цоя и Г. Лепса. Песни прозвучат в исполнении профессиональных вокалистов, участников различных проектов, таких как «ГОЛОС ДЕТИ», «А, НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ», «Вундеркинды» и «Дельфийские игры».

Уникальные предложения

Не забудьте прийти заранее! У вас будет возможность отведать настоящую солдатскую кашу перед началом спектакля. На улице вас будет ждать полевая кухня, которая подарит вам атмосферу военного времени.

Фотовыставка и благотворительность

Только на нашем мероприятии вы сможете посетить уникальную фотовыставку, расположенную в фойе концертного зала. Волонтеры расскажут вам истории наших героев, что сделает ваш визит еще более значимым.

Напоминаем, что в рамках просветительского проекта «ДЕТИ СПАСАЮТ ДЕТЕЙ», часть вырученных средств от продажи билетов будет передана в «Российский детский фонд» для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Не упустите возможность стать частью этого важного события!