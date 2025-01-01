Молодежное творческое объединение «НеПросто#дети» представляет музыкальный спектакль «Дети войны», который расскажет о реальных историях юных героев Великой Отечественной войны. На сцене оживут судьбы Нади Богдановой, Аркадия Каманина, Зины Портновой, Зои Космодемьянской, Тихона Барана и многих других.
Это представление будет интересно как взрослым, так и детям. Мы уверены, что наша версия актуальна как никогда! Исторические факты легко воспринимаются через музыку, хореографию и актерскую игру, что создаст уникальную атмосферу для зрителей.
Во время спектакля зрители услышат хиты разных эпох — от знаменитых «Смуглянки» и «Катюши» до современных композиций В. Цоя и Г. Лепса. Песни прозвучат в исполнении профессиональных вокалистов, участников различных проектов, таких как «ГОЛОС ДЕТИ», «А, НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ», «Вундеркинды» и «Дельфийские игры».
Не забудьте прийти заранее! У вас будет возможность отведать настоящую солдатскую кашу перед началом спектакля. На улице вас будет ждать полевая кухня, которая подарит вам атмосферу военного времени.
Только на нашем мероприятии вы сможете посетить уникальную фотовыставку, расположенную в фойе концертного зала. Волонтеры расскажут вам истории наших героев, что сделает ваш визит еще более значимым.
Напоминаем, что в рамках просветительского проекта «ДЕТИ СПАСАЮТ ДЕТЕЙ», часть вырученных средств от продажи билетов будет передана в «Российский детский фонд» для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Не упустите возможность стать частью этого важного события!