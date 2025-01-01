Спектакль «Дети. Вёрсты» — дань наследию Якуба Коласа в новошахтинком драматическом театре

Спектакль «Дети. Вёрсты» посвящён 140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Эта постановка представляет собой уникальное путешествие по «дороге жизни» в семи песнях, основанных на творчестве этого известного писателя.

Современные технологии и классика

Используя современные мультимедийные технологии, театральные творцы по-новому осмысляют наследие Коласа. Постановка наполнена глубокими раздумьями, народным юмором и лирическим настроением. Она подчеркивает, что жизнь — это сильная смесь трагических и комических эпизодов.

Персонажи и их истории

В спектакле пересекаются судьбы Станционного смотрителя и Кобеты, которые в вихре воспоминаний объединены одним вопросом: куда жить? Память открывает страницы прошлого — одну за другой. Зрители вместе с героями сталкиваются с темами семьи, чувства долга, невозможности понять ближнего и любви матери и сына.

Классика и современность

Классические герои из трилогии «На перепутье» и пьесы «На дороге жизни» исследуют дороги своей жизни, стремясь сохранить мимолётные мгновения счастья в круговороте дней.

Команда постановки

Режиссёром-постановщиком является Инес АМАМИ, сценография и костюмы разработаны Андреем ЖИГУРА, музыку написал Павел СОЛДАТИКОВ, а хореографию создал Сергей ТОЛКАЧ. Перевод на белорусский язык осуществлён Петром ЛАМАНОМ, заслуженным артистом Республики Беларусь.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая соединяет прошлое и настоящее через призму театрального искусства!