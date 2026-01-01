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Дети солнца
Киноафиша Дети солнца

Спектакль Дети солнца

Тимофей Кулябин открывает дивный мир нового психологического реализма
Постановка
Красный факел 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

Дети солнца: отражение эпохи в театре

Спектакль «Дети солнца» основан на произведении Максима Горького. Пьеса, действие которой первоначально разворачивается в начале XX века, в этой постановке переносится в преддверие 2000 года, когда общество охвачено тревожностью и ожиданием перемен.

Павел Протасов: ученый в эпицентре кризиса

Главный герой, Павел Протасов, ученый из Стэнфорда, полностью погружен в свои исследования и поиски программного кода, не замечая бурь, разгорающихся вокруг него. В его семье складывается драма, которая ставит под вопрос ценности и приоритеты.

Награды и признание

Спектакль «Дети солнца» удостоен Национальной театральной премии «Золотая Маска» за лучшую мужскую роль второго плана, которую исполнил Андрей Черных в роли Бориса Чепурного.

Приглашаем вас стать свидетелями этой захватывающей истории, где наука и личные драмы переплетаются, создавая мозаику человеческих эмоций и стремлений на фоне вековых изменений. 

Режиссер
Тимофей Кулябин
В ролях
Павел Поляков
Ирина Кривонос
Дарья Емельянова
Константин Телегин
Андрей Черных

Фотографии

Дети солнца Дети солнца Дети солнца Дети солнца Дети солнца Дети солнца Дети солнца
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