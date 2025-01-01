Меню
Дети солнца
Дети солнца

Спектакль Дети солнца

Постановка
Сцена «Мельников» 18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль «Дети солнца»: Путешествие в мир великих людей

Режиссер Лиза Дороничева делится своими мыслями о новом спектакле «Дети солнца». По словам Лизы, команда постановки вдохновлялась древними легендами, размышлениями Ницше о великом человеке и библейскими текстами, в частности главами о Потопе.

Идея спектакля

«Наши исследования и размышления строятся вокруг определения великого человека, который должен повести за собой человечество в светлое будущее», — говорит Лиза. Спектакль показывает, что происходит внутри дома и семьи одного из таких людей. Горький поднимает важный вопрос: кого мы назначаем в герои и за кем хотим следовать? Выбор человека, на которого мы равняемся, включает принятие его принципов и границ нравственности.

Сценография и атмосфера

Сценография спектакля основана на образе старого генеральского дома, где проживает семья главного героя. Этот дом встроен в символику Ковчега, что отсылает к легенде древних инков, рассказывающей о достойных и великих людях, спасенных от потопа.

Жанр и ожидания зрителей

Зрителей ожидает уникальный жанр, в котором повседневная жизнь превращается в кошмарный сон. Спектакль создан в рамках режиссерской Лаборатории «Поиск героя», совместного проекта Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и Театра - Сцена «Мельников».

Не упустите возможность погрузиться в этот глубокомысленный и визуально впечатляющий спектакль, который поднимает важные вопросы о heroism и моральных выборах!

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 500 ₽

