Спектакль Николая Рощина представляет собой новую интерпретацию пьесы Максима Горького «Дети солнца». Этот текст был впервые написан зимой 1905 года в условиях заключения в Петропавловской крепости, где Горький оказался после протестов против событий 9 января. Замысел пьесы возник раньше, и она стала частью размышлений интеллигенции о человеке идеале и разрыве человеческих связей.
«Дети солнца» часто называют «самой чеховской» из всех пьес Горького, однако их сценическая история включает в себя множество трактовок, включая остросоциальные. Пьеса была впервые поставлена на сцене Александринского театра только в 1976 году, а роль Протасова исполнил Игорь Горбачёв.
Для Николая Рощина «Дети солнца» стали первым, но не случайным обращением к драматургии Горького. Рощин стремится очистить текст от идеологических наслоений и представить его как классическую драму. В спектакле роль Павла Фёдоровича Протасова исполняет артист Иван Волков, который с одной стороны продолжает традиции Горького, а с другой — связан с ролью Сирано в другом спектакле Рощина «Сирано де Бержерак». Эта связь подчеркивает влияние Эдмона Ростана на Горького.
Интересно, что действие пьесы происходит во время эпидемии холеры, что придаёт спектаклю Рощина странную и тревожную актуальность. Однако основная тема остается неизменной: это современный взгляд на мечту об идеале и поиск счастья.
