Спектакль «Дети солнца» по мотивам пьесы Максима Горького на сцене Александринского театра

Спектакль Николая Рощина представляет собой новую интерпретацию пьесы Максима Горького «Дети солнца». Этот текст был впервые написан зимой 1905 года в условиях заключения в Петропавловской крепости, где Горький оказался после протестов против событий 9 января. Замысел пьесы возник раньше, и она стала частью размышлений интеллигенции о человеке идеале и разрыве человеческих связей.

«Дети солнца» часто называют «самой чеховской» из всех пьес Горького, однако их сценическая история включает в себя множество трактовок, включая остросоциальные. Пьеса была впервые поставлена на сцене Александринского театра только в 1976 году, а роль Протасова исполнил Игорь Горбачёв.

Николай Рощин и его подход к пьесе

Для Николая Рощина «Дети солнца» стали первым, но не случайным обращением к драматургии Горького. Рощин стремится очистить текст от идеологических наслоений и представить его как классическую драму. В спектакле роль Павла Фёдоровича Протасова исполняет артист Иван Волков, который с одной стороны продолжает традиции Горького, а с другой — связан с ролью Сирано в другом спектакле Рощина «Сирано де Бержерак». Эта связь подчеркивает влияние Эдмона Ростана на Горького.

Современная интерпретация и актуальность

Интересно, что действие пьесы происходит во время эпидемии холеры, что придаёт спектаклю Рощина странную и тревожную актуальность. Однако основная тема остается неизменной: это современный взгляд на мечту об идеале и поиск счастья.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который объединяет в себе как классическую, так и современную драматургию!