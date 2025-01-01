Меню
О концерте/спектакле

Концерт Дети Rave в Москве

Дети Rave — это один из самых ярких проектов на электронной сцене СНГ. Их звучание не только волнует душу, но и призывает к мощному отрыву на танцполе. Этот коллектив стал настоящим символом нового русского рэйва, создавая уникальные композиции, которые завоевали популярность у миллионов слушателей на стриминговых сервисах.

Эксклюзивный концерт на корабле

28 сентября состоится эксклюзивный концерт группы на борту корабля. Это событие обещает стать незабываемым опытом для всех поклонников электронной музыки. Погрузитесь в атмосферу мощного ритма и незабываемых эмоций прямо на воде!

Почему стоит прийти?

  • Уникальное звучание, которое невозможно повторить.
  • Непередаваемая атмосфера матросов и рэйва.
  • Возможность стать частью музыкального явления.

Приглашаем всех, кто хочет окунуться в мир нового музыкального опыта! Не пропустите шанс увидеть Дети Rave в таком необычном формате.

Купить билет на концерт Дети Rave

Сентябрь
28 сентября воскресенье
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 5500 ₽

