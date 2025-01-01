Меню
Дети проходных дворов Vol 2.0
Киноафиша Дети проходных дворов Vol 2.0

Спектакль Дети проходных дворов Vol 2.0

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о Викторе Цое и молодёжной жизни в театре «Драм. Площадка»

В театре «Драм. Площадка» состоится уникальный спектакль в формате #Concertversion, посвящённый творчеству легендарного Виктора Цоя и группы «Кино». Этот проект обещает стать настоящим событием для всех поклонников рок-музыки и тех, кто ценит искренние истории о жизни.

Авторские аранжировки и современные реалии

На сцене выступят актеры нового поколения, которые представят авторские аранжировки знаменитых песен «Кино». Спектакль расскажет о жизни современной молодёжи, вдохновлённой идеями и музыкой Виктора Цоя, что придаёт постановке дополнительную актуальность и глубину.

Творческий состав

Режиссёром спектакля выступает Вера Латышева, которая известна своим необычным подходом к интерпретации классических тем. Художественный руководитель постановки Сергей Бызгу также привнёс свежие идеи, что позволило создать уникальную атмосферу. Команда артистов развивается и открывает новые грани известных произведений.

Почему стоит посетить

Спектакль станет отличным выбором для всех, кто хочет провести время в компании искусства и музыки, а также для тех, кто ищет искренние и глубокомысленные произведения, отражающие реальные жизненные истории.

Не упустите возможность увидеть этот оригинальный спектакль и насладиться незабываемыми мелодиями «Кино» в новом свете!

Купить билет на спектакль Дети проходных дворов Vol 2.0

Декабрь
Январь
17 декабря среда
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
17 января суббота
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

Фотографии

Дети проходных дворов Vol 2.0 Дети проходных дворов Vol 2.0 Дети проходных дворов Vol 2.0

