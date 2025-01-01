Спектакль Дети и ЭТИ

«Дети и ЭТИ»: Спектакль для всей семьи по рассказам Григория Остерa Красноярске

Приглашаем вас на удивительное театральное представление «Дети и ЭТИ», основанное на волшебных рассказах любимого автора Григория Остерa. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.

О спектакле

«Дети и ЭТИ» — это не просто спектакль, а целая история, наполненная яркими персонажами и захватывающими приключениями. Григорий Остер, известный своими остроумными и поучительными рассказами, заставляет задуматься о важных жизненных вопросах в легкой и увлекательной форме.

Что ожидать?

Спектакль обещает быть интерактивным: зрители смогут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и стать частью захватывающего действия. Главные герои приглашают вас в мир фантазий, где каждое действие наполнено смыслом и юмором.

Для кого?

«Дети и ЭТИ» подходит для зрителей всех возрастов. Родители смогут насладиться умными шутками, а дети — увлекательными приключениями. Это идеальный способ провести время вместе с семьей, погрузившись в атмосферу театра.

Где и когда?

Спектакль пройдет в Красноярске. Следите за расписанием и не упустите возможность увидеть это замечательное представление. Узнать больше о датах и времени можно на официальном сайте театра.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и смеха вместе с «Дети и ЭТИ»!