Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дети и ЭТИ
Киноафиша Дети и ЭТИ

Спектакль Дети и ЭТИ

Постановка
Поиск 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Дети и ЭТИ»: Спектакль для всей семьи по рассказам Григория Остерa Красноярске

Приглашаем вас на удивительное театральное представление «Дети и ЭТИ», основанное на волшебных рассказах любимого автора Григория Остерa. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.

О спектакле

«Дети и ЭТИ» — это не просто спектакль, а целая история, наполненная яркими персонажами и захватывающими приключениями. Григорий Остер, известный своими остроумными и поучительными рассказами, заставляет задуматься о важных жизненных вопросах в легкой и увлекательной форме.

Что ожидать?

Спектакль обещает быть интерактивным: зрители смогут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и стать частью захватывающего действия. Главные герои приглашают вас в мир фантазий, где каждое действие наполнено смыслом и юмором.

Для кого?

«Дети и ЭТИ» подходит для зрителей всех возрастов. Родители смогут насладиться умными шутками, а дети — увлекательными приключениями. Это идеальный способ провести время вместе с семьей, погрузившись в атмосферу театра.

Где и когда?

Спектакль пройдет в Красноярске. Следите за расписанием и не упустите возможность увидеть это замечательное представление. Узнать больше о датах и времени можно на официальном сайте театра.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и смеха вместе с «Дети и ЭТИ»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 10 августа
Поиск Красноярск, г. Лесосибирск, Победы, 6а
18:00 от 400 ₽
Красноярск, 15 августа
Поиск Красноярск, г. Лесосибирск, Победы, 6а
18:00 от 300 ₽
Красноярск, 16 августа
Поиск Красноярск, г. Лесосибирск, Победы, 6а
14:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Красноярск, 17 августа
Поиск Красноярск, г. Лесосибирск, Победы, 6а
14:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Не в свои сани не садись!
12+
Комедия Музыка
Не в свои сани не садись!
25 ноября в 19:00 Красноярская филармония
от 1500 ₽
Ни дать, ни зять!
6+
Комедия
Ни дать, ни зять!
9 октября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
16 декабря в 19:00 Новая сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше