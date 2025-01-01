Меню
Dethklok Tribute (Dethklon)
Билеты от 0₽
Dethklok Tribute (Dethklon)

Dethklok Tribute (Dethklon)

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт от Dethklon для фанатов «Металлопокалипсиса»

Приглашаем вас на уникальную сольную программу, посвящённую культовой группе Dethklok из знаменитого мультфильма «Металлопокалипсис». Этот энергичный концерт представляет московская трибьют-команда Dethklon, ставшая известной своим мастерством в воспроизведении характерного стиля и мощного звучания Dethklok.

Неповторимый стиль и атмосфера

Dethklok известны своими яркими, эпическими композициями, которые радуют поклонников металла и анимации. Группа Dethklon с многолетним опытом выступлений обещает необыкновенное шоу, полное драйва и эмоций. Музыка будет сопровождаться визуальными эффектами, что сделает концерт незабываемым.

Что вас ждёт на концерте

В программе представлены самые популярные хиты Dethklok, которые не оставят равнодушными ни одного фаната. Проект Dethklon уделяет особое внимание мелодиям и аранжировкам, стремясь максимально близко передать звучание оригинальной группы. Вы сможете насладиться каверами на такие треки, как «Murmaider» и «Bloodlines».

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального события и погрузиться в мир металла вместе с Dethklon!

Январь
31 января суббота
20:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
В других городах
Январь
Май
30 января пятница
20:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
29 мая пятница
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с

