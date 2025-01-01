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Детектор лжи
Киноафиша Детектор лжи

Спектакль Детектор лжи

18+
Режиссер Алексей Истомин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия для взрослых о них самих. Спектакль на сцене ДК Железнодорожников

В новой комедийной постановке "Детектор лжи" зрители погружаются в мир забавных и неожиданных ситуаций, связанных с мужскими секретами и тайнами. Что скрывает ваш партнер? Сколько на самом деле он зарабатывает, если периодически уходит в загулы? А может, у него есть давняя измена с соседкой, которая угощает его бражкой?

Гипнотизер и тайны подсознания

На сцене появляется гипнотизер, который обещает раскрыть все секреты героя. Во время сеанса гипноза из подсознания начинают всплывать удивительные и порой комичные «скелеты-секреты». Эти моменты гарантируют зрителям множество смеха и неожиданных поворотов сюжета.

Счастливый финал и заряд оптимизма

Пьеса завершается счастливым финалом, оставляя зрителей с ощущением легкости и оптимизма. Она призывает быть добрее и терпимее друг к другу, даже в самых сложных и комичных ситуациях.

Комедия для взрослых

Не пропустите возможность насладиться этой умной и веселой комедией, в которой переплетаются смекалка, ревность, находчивость и любовь. "Детектор лжи" - это спектакль о взрослых и для взрослых, который поднимет настроение и заставит задуматься о важных вещах.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:30 от 1600 ₽

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