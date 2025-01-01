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Детектор лжи
Киноафиша Детектор лжи

Спектакль Детектор лжи

Бытовая комедия одного из самых известных представителей «новой драмы»
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Гришко
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Детектор лжи» по пьесе Василия Сигарева

В новом спектакле «Детектор лжи» зрители станут свидетелями трогательной истории о семейных отношениях, в которой переплетаются юмор и глубокие эмоции. Драма разворачивается в доме Надежды и Бориса Бызовых, где по инициативе супруги вызывается гипнотизер. Цель — выяснить, где Борис спрятал деньги, что стало причиной их недопонимания.

Секреты в семье

Спектакль поднимает важные вопросы о доверии и честности в отношениях. Во время сеанса гипноза Борис погружается в транс, и у Надежды возникает непреодолимое желание узнать все тайны, которые мучили ее долгие годы. Этот момент становится поворотным в их отношениях, ставя под сомнение, что такое настоящая любовь.

Смешное и трогательное

«Детектор лжи» — это удивительно смешной и добрый спектакль, который заставит зрителей задуматься о том, что любовь и семейное счастье — это то, ради чего стоит жить. С каждой репликой персонажей зрители смогут узнать больше о себе и своих отношениях, что сделает просмотр не только развлекательным, но и познавательным.

Интересные факты

Спектакль уже успел завоевать признание зрителей благодаря своей оригинальной задумке и ярким персонажам. Актеры, исполнители главных ролей, привносят в свои образы как комические, так и драматические элементы, что создает уникальную атмосферу на сцене.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая оставит вас с вопросами о любви, доверии и том, как важно быть открытым друг с другом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи

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