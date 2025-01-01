Меню
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
Киноафиша Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

18+
Возраст 18+

О концерте

Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Шоу «Какие ваши доказательства»!

Приглашаем вас на уникальное шоу «Какие ваши доказательства?» Мы предлагаем вам погрузиться в мир интерактивного детектива, где комики выступают в роли игроков, стремящихся раскрыть запутанное преступление.

Формат шоу

Участники шоу не просто рассказывают шутки — они становятся частью увлекательной детективной истории. В процессе раскрытия загадки они принимают решения, которые оказывают влияние на ход событий и финал спектакля. Яркие персонажи и неожиданные повороты сюжета обеспечат вам незабываемые впечатления.

Почему стоит посетить?

«Какие ваши доказательства?» сочетает в себе элементы комедии и детектива, создавая уникальный опыт для зрителей. Вы не просто наблюдаете за действием — вы становитесь его частью! Каждое ваше решение может изменить исход истории, добавляя элемент неожиданности.

Интересные факты

  • Шоу разрабатывалось с учетом лучших традиций как детективного жанра, так и комедийного театра.
  • Каждый спектакль уникален благодаря интерактивности: вы никогда не увидите точно такой же финал!
  • В программу включены элементы импровизации, что делает каждое выступление неповторимым.

Не упустите возможность стать частью захватывающего шоу, где смех и загадка идут рука об руку. Ждем вас на «Какие ваши доказательства?»!

Купить билет на концерт Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
27 декабря суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»

