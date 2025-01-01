Меню
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый интерактивный детектив Standup Room Новосибирск

Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Предлагаем вам погрузиться в мир увлекательного расследования на нашем новом шоу «Какие ваши доказательства?».

Описание шоу

В этом уникальном формате комики становятся участниками интерактивной детективной истории. Их задача — раскрыть загадочное преступление, при этом выполняя определенные действия, которые повлияют на исход сюжета. Каждый шаг и каждое решение могут привести к неожиданным последствиям!

Команда детективов

В роли детективов выступят известные комики:

  • Ксюша Мерняк — талантливая комедиантка, чьи выступления уже завоевали сердца зрителей.
  • Богдан Одинцов — мастер импровизации и сарказма, который всегда готов к неожиданным поворотам.

Ведущий программы

Вести шоу будет харизматичный Кирилл Будик, который своим обаянием и остроумием сделает атмосферу шоу незабываемой.

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть тайны и провести вечер в компании юмора и интриги.

Новосибирск, 6 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 500 ₽

