Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Предлагаем вам погрузиться в мир увлекательного расследования на нашем новом шоу «Какие ваши доказательства?».
В этом уникальном формате комики становятся участниками интерактивной детективной истории. Их задача — раскрыть загадочное преступление, при этом выполняя определенные действия, которые повлияют на исход сюжета. Каждый шаг и каждое решение могут привести к неожиданным последствиям!
В роли детективов выступят известные комики:
Вести шоу будет харизматичный Кирилл Будик, который своим обаянием и остроумием сделает атмосферу шоу незабываемой.
