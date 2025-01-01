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Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
Киноафиша Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Откройте для себя новое шоу «Какие ваши доказательства?»

Что будет, если соединить захватывающие детективные истории с остроумным юмором? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем новом спектакле «Какие ваши доказательства?». Это уникальный формат, который обещает увлечь зрителей с первых минут.

Интерактивная детективная история

В шоу комики становятся участниками интерактивного детектива. Их задача – раскрыть преступление, проходя через множество неожиданных поворотов сюжета. Зрители смогут наблюдать за тем, как юмор и напряжение переплетаются, создавая непредсказуемый финал.

Последствия действий

Каждое действие комиков влияет на развитие сюжета. Это значит, что вы, как зритель, станете частью этой увлекательной истории! Ваши реакции и поддержка могут изменить ход событий, что делает спектакль особенно интерактивным и незабываемым.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать свидетелем того, как комики раскроют загадку, наполняя сцену смехом и неожиданными сюрпризами. Приходите на «Какие ваши доказательства?» и погрузитесь в мир детективного юмора!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 16 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 500 ₽

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