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Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
Киноафиша Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмор и детектив в одном флаконе

Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Ответ на этот вопрос даст наше новое шоу «Какие ваши доказательства?». Это интерактивное представление, в котором комики становятся участниками захватывающей детективной истории.

Формат шоу

В этом уникальном формате комики принимают на себя роли игроков, которые должны раскрыть преступление. Их задача не только разгадать загадку, но и совершать определенные действия, которые влияют на развитие сюжета и финал истории. Это создает атмосферу напряжения и веселья одновременно.

Дело «Смерть Луизы»

На этот раз зрители станут свидетелями расследования дела «Смерть Луизы», которое возвращается на сцену после успешного показа прошлого года. Участники смогут погрузиться в мир интриг и неожиданных поворотов, ведь каждое решение имеет свои последствия.

Интерактивность и юмор

Шоу обещает быть не только увлекательным, но и смешным. Комики, известные своим остроумием, будут взаимодействовать с публикой, что добавляет дополнительный уровень вовлеченности. Зрители смогут не только наблюдать, но и активно участвовать в раскрытии преступления.

Не пропустите!

Приглашаем всех любителей театра и детективов посетить «Какие ваши доказательства?». Это уникальный шанс увидеть, как комедия и детектив переплетаются на одной сцене. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 500 ₽

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