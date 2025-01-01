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Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
Киноафиша Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»

Спектакль Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кабаре-шоу в сердце Петербурга

В мрачном и притягательном мире театра кабаре «Инициация» детектив Леон Блэйк начинает расследование таинственного убийства. Под сверкающими огнями и ритмами музыки скрываются тёмные секреты и опасные интриги. Погрузитесь в атмосферу напряжения и ожидания, где каждый персонаж может оказаться как союзником, так и врагом.

Что вас ждёт?

  • Зрелищное шоу с элементами современной хореографии, эстетикой женского тела и атмосферой погружения.
  • Иммерсивные залы: станьте частью перформанса и прикоснитесь к искусству — буквально.
  • Живой вокал до начала и во время антракта — приходите пораньше, чтобы прочувствовать атмосферу.
  • Элитная барная карта и закуски — наслаждайтесь прямо в зале.
  • Премиальный сервис и атмосфера эстетической роскоши.
  • После шоу — приватный караоке-зал с балконом и видом на Невский, если захочется продолжения вечера.

Важная информация

Обратите внимание, что в нашем шоу могут присутствовать некоторые элементы обнажения артистов, необходимые для сюжета. Это добавляет особую глубину и выразительность к постановке.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории, где каждый миг полон неожиданностей!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Театр-кабаре «‎Инициация» Санкт-Петербург, Невский просп., 60
17:00 от 3000 ₽ 19:30 от 3000 ₽ 22:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Крум
18+
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Крум
6 сентября в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 2000 ₽
Эйнштейн. Что нам светит?
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Детский
Эйнштейн. Что нам светит?
23 августа в 13:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Гамлет
12+
Драма
Гамлет
20 августа в 19:00 Эрмитажный театр
от 1000 ₽
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