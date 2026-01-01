Спектакль Детектив. Игра на выживание

Детектив. Игра на выживание
Постановка
Поэтический театр «Муза» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театральный детектив в поэтическом театре «Муза»

Поэтический театр «Муза» вновь открывает свои двери для любителей детективного жанра. На этот раз зрители станут свидетелями напряженной и захватывающей истории — визита двух гостей к загадочному хозяину, который превращается в опасную психологическую игру.

Ночь, театр, детектив 2.0 — игра на выживание. Как в изощренной шахматной партии, визит двух гостей превращается в стратегическое сражение, где каждая фраза и каждое слово становятся ловко поставленной ловушкой.

Под маской светской беседы разворачивается игра, в которой прошлое становится оружием, а правда — лишь фигурой на доске. С каждым новым ходом напряжение нарастает, ломая психологическую защиту и стирая грань между истинным и ложным. Этот бескомпромиссный поединок умов ведет к неизбежному финалу, где фигура жертвы падет под завершенным финальным ходом.

Кто в главных ролях?

Роли исполняют: Игорь Мастраков и Роман Савченко, при участии театральной студии «Стихия». Режиссером спектакля выступает Артём Березиков, а художественное оформление было разработано Ольгой Рыбаковой.

Спектакль понравится поклонникам психологических детективов и интригующих постановок, обещая незабываемые впечатления и волнующие моменты на сцене.

Июнь
24 июня среда
19:00
Поэтический театр «Муза» Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8А
от 900 ₽

