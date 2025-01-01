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Десятников
Билеты от 1200₽
Киноафиша Десятников

Десятников

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыка в новом формате: Концерт в Новой Опере

Концерт пройдет в «перевернутом» формате на сцене Новой Оперы, где артистов будут окружать зрители. Этот уникальный подход позволит всем присутствующим по-новому ощутить музыку и создать особую атмосферу взаимодействия.

В программе концерта

В программе звучат произведения известного композитора Леонида Десятникова:

  • «Бедная Лиза»
  • Камерная опера «Как старый шарманщик»
  • «Эскизы к Закату» для скрипки и фортепиано
  • Квинтет для флейты, кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Интересные факты

Леонид Десятников — российский композитор, чьи работы отличаются яркой музыкальной языковой идентичностью. Его произведения часто исследуют глубокие человеческие эмоции и актуальные темы. Не упустите шанс насладиться его творчеством в таком необычном формате!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 мая
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1200 ₽

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