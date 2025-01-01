Музыка в новом формате: Концерт в Новой Опере

Концерт пройдет в «перевернутом» формате на сцене Новой Оперы, где артистов будут окружать зрители. Этот уникальный подход позволит всем присутствующим по-новому ощутить музыку и создать особую атмосферу взаимодействия.

В программе концерта

В программе звучат произведения известного композитора Леонида Десятникова:

«Бедная Лиза»

Камерная опера «Как старый шарманщик»

«Эскизы к Закату» для скрипки и фортепиано

Квинтет для флейты, кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Интересные факты

Леонид Десятников — российский композитор, чьи работы отличаются яркой музыкальной языковой идентичностью. Его произведения часто исследуют глубокие человеческие эмоции и актуальные темы. Не упустите шанс насладиться его творчеством в таком необычном формате!