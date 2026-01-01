Спектакль по роману Василия Аксенова в Государственном театре наций

В Государственном театре наций пройдет спектакль Мурата Абулкатинова по одноименному роману Василия Аксенова, являющемуся одним из видных представителей «деревенской прозы». В центре сюжета — старшеклассник Олег, переживающий свою первую любовь к Тане, девочке из соседней деревни. Встречи с возлюбленной чередуются с трудными моментами подростковой жизни: самоубийство товарища, смущающие чувства к другой девушке и предательство.

Ностальгия по юности

Режиссер определяет жанр постановки как «сцены из вчерашней юности». Мурат Абулкатинов отмечает: «В романе рассказывается очень простая и чувственная история первой любви. Главный герой постоянно произносит фразу: 'Это было вчера'. Я постарался сохранить в спектакле ощущение ностальгии по юности и абсолютной искренности, присущее прозе Аксенова. Мне, как и Аксенову, интересно рассматривать чувства в их крайней степени. Этот роман — история об утраченном рае, ошибках юности и ослеплении любовью».

Элементы деревенского быта

В спектакле переплетаются детали деревенского быта 1970-х годов и ветхозаветные образы, которые смешиваются в сознании советского подростка с поэзией Пушкина. Язык местных жителей, с его уникальными оборотами и звучанием, также найдет отражение на сцене.

Поэтические образы и вдохновение

Чтобы глубже понять поэтические образы Василия Аксенова, актеры и режиссер спектакля посетили его родную деревню Ялань в Красноярском крае, где начинается действие романа. Аксенов отмечает, что начал писать «Десять посещений моей возлюбленной» от тоски по родным местам, изолированным от остального мира. «Оказавшись в Ялани, мы поняли, что на сцене необходимо воссоздать поэзию места», — говорит директор. Вернувшись в Москву, он попросил художника изменить сценографию, исходя из строчки романа: «Небо в реке — как в зеркале, без изъяна».

Музыка и песни 1970-х

Спектакль "Десять посещений моей возлюбленной" включает не только музыку, написанную композитором Симоной Маркевич, но и множество песен популярных исполнителей 1970-х годов, таких как Валерий Ободзинский, Лариса Мондрус, Сальваторе Адамо, The Rolling Stones и «Поющие гитары».