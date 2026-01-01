Десять негритят: новая инсценировка по мотивам романа Агаты Кристи

Спектакль «Десять негритят» — это интерпретация знаменитого романа Агаты Кристи, созданная режиссёром Борисом Лагодой. В центре сюжета находится Судья Уоргрейв, который принимает на себя роль Бога и собирает на уединённом острове людей, приговорённых к смерти. Их судьбы переплетаются в этом таинственном месте, где бушующие волны создают атмосферу ужаса и загадки.

Постановка в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской отличается яркой инсценировкой, в которой появилось множество новых персонажей. Это обогащает детективный сюжет и делает его ещё более динамичным. Финал спектакля обещает быть неожиданным и театральным, оставляя зрителей в восторге от того, как распутываются ниточки этой сложной истории.

Действующие лица и исполнители

Судья Уоргрейв – Игорь Лебедев

– Игорь Лебедев Миссис Роджерс – Анна Чакуста

– Анна Чакуста Мистер Роджерс – Дмитрий Тохомов

– Дмитрий Тохомов Вера Клейторн – Екатерина Круглова

– Екатерина Круглова Филипп Ломбард – Владислав Зайцев

– Владислав Зайцев Мисс Брент – Людмила Фадеева

– Людмила Фадеева Генерал Макартур – Роман Пуличев

– Роман Пуличев Доктор Армстронг – Александр Королевский

– Александр Королевский Энтони Мартсон – Артем Тукодов

– Артем Тукодов Мистер Блор – Александр Барков

– Александр Барков Томасс Легг – Владислав Покотылюк

– Владислав Покотылюк Инспектор Мейн – Даниил Ляшенко

– Даниил Ляшенко Фред Нарракот – Александр Коняхин

Призраки