Десять негритят
Гастроли в Сочи «Донского театра драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской» 16+
Режиссер Борис Лагода
Продолжительность 140 минут
О спектакле

Десять негритят: новая инсценировка по мотивам романа Агаты Кристи

Спектакль «Десять негритят» — это интерпретация знаменитого романа Агаты Кристи, созданная режиссёром Борисом Лагодой. В центре сюжета находится Судья Уоргрейв, который принимает на себя роль Бога и собирает на уединённом острове людей, приговорённых к смерти. Их судьбы переплетаются в этом таинственном месте, где бушующие волны создают атмосферу ужаса и загадки.

Постановка в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской отличается яркой инсценировкой, в которой появилось множество новых персонажей. Это обогащает детективный сюжет и делает его ещё более динамичным. Финал спектакля обещает быть неожиданным и театральным, оставляя зрителей в восторге от того, как распутываются ниточки этой сложной истории.

Действующие лица и исполнители

  • Судья Уоргрейв – Игорь Лебедев
  • Миссис Роджерс – Анна Чакуста
  • Мистер Роджерс – Дмитрий Тохомов
  • Вера Клейторн – Екатерина Круглова
  • Филипп Ломбард – Владислав Зайцев
  • Мисс Брент – Людмила Фадеева
  • Генерал Макартур – Роман Пуличев
  • Доктор Армстронг – Александр Королевский
  • Энтони Мартсон – Артем Тукодов
  • Мистер Блор – Александр Барков
  • Томасс Легг – Владислав Покотылюк
  • Инспектор Мейн – Даниил Ляшенко
  • Фред Нарракот – Александр Коняхин

Призраки

  • Беатриса Тейлор – Виктория Шатохина
  • Луиза Мэри Клиис – Александра Иванченко
  • Артур Ричмонд – Артем Тукодов, Михаил Нардид
  • Дженифер Брейди – Валентина Иванкова
