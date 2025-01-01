Меню
Desert Rose
Киноафиша Desert Rose

Desert Rose

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажигательное музыкальное шоу с лучшими танцевальными хитами

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие! В этом спектакле вас ждут зажигательные музыканты и одна из лучших вокалисток Сибири, обладающая уникальным тембром голоса. Это выступление станет настоящим праздником для любителей живой музыки и яркого шоу.

Неповторимый звук и стильные образы

Спектакль обещает удивить зрителей живым звуком и стильными образами исполнителей. Вокалистка, известная своим талантом и харизмой, порадует публику широким репертуаром. Вы услышите как современные хиты, так и популярные песни 80-х, которые навсегда остались в сердцах многих.

Танцевальные хиты для всех

Для вас только самые известные танцевательные хиты! Этот вечер подарит массу положительных эмоций и заставит забыть о повседневной суете. Готовьтесь танцевать и наслаждаться музыкой, которая завернет вас в атмосферу веселья и задора!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Новосибирск, 12 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

