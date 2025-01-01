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Desert Rose
Киноафиша Desert Rose

Desert Rose

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажигательные музыканты: Вечер танцевальных хитов в Типографии

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который обещает стать незабываемым событием для всех любителей живой музыки и зажигательных ритмов!

Уникальный голос и стильные образы

На сцене выступит одна из лучших вокалисток Сибири, обладающая уникальным тембром голоса. Ее исполнение не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей. Каждое выступление – это настоящая феерия эмоций и звуков.

Широкий репертуар

Музыканты порадуют вас разнообразием репертуара. От современных хитов до незабываемых мелодий 80-х – здесь каждый найдет что-то по душе. Приготовьтесь танцевать под самые известные танцевальные хиты!

Живой звук

Ничто не сравнится с атмосферой живого выступления. Наша команда обещает вам только самый качественный звук и энергетику, которые заставят сердце биться быстрее.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 9 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

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