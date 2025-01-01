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Desert Rose
Киноафиша Desert Rose

Desert Rose

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Desert Rose: Музыкальное Путешествие в Мир Танца

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы Desert Rose, где зажигательные музыканты и одна из лучших вокалисток Сибири с уникальным тембром голоса создадут атмосферу настоящего праздника!

Живой Звук и Стильные Образы

На концерте Desert Rose вы сможете насладиться живым звуком, который поднимет настроение и заставит вас танцевать. Артисты представят стильные образы, которые гармонично дополнят музыкальную программу.

Широкий Репертуар

В репертуаре группы собраны самые известные танцевальные хиты, от современных мелодий до культовых песен 80-х годов. Это отличная возможность вспомнить любимые композиции и открыть для себя новые музыкальные произведения!

Не Упустите Шанс!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Приходите с друзьями, готовьтесь к зажигательному вечеру и зарядитесь положительными эмоциями от живой музыки и невероятной атмосферы!

Следите за анонсами и не пропустите выступление группы Desert Rose!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 июля
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

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