Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Desert Rose Symphony: легендарные хиты Sting с оркестром Palladium

Приглашаем вас на грандиозное событие — концерт-холл РЦСО, где группа All 4 One выступит в сопровождении оркестра Palladium. В программе вы услышите культовые композиции Стинга, такие как «Every Breath You Take», «Shape of My Heart» и «Fields of Gold», в новом симфоническом звучании.

Неповторимое звучание

Музыка и голос Стинга стали символами целой эпохи. В шоу «Desert Rose Symphony» хиты легендарного музыканта обретают свежие краски: от бунтарской энергии The Police до эмоциональной глубины сольного творчества.

Программа концерта

В концертной программе выступят уникальные версии знакомых мелодий, среди которых:

Every Breath You Take

Shape of My Heart

Englishman in New York

Fields of Gold

Fragile

Roxanne

Desert Rose

All for Love

Вдохновение для поклонников

Группа All 4 One и оркестр Palladium создали этот проект, вдохновившись богатством стилей и глубиной творчества Стинга. «Desert Rose Symphony» — это не просто концерт, это дань уважения философии и красоте музыки, подаренной великим артистом.