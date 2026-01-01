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Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром
Киноафиша Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

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О концерте

Desert Rose Symphony: легендарные хиты Sting с оркестром Palladium

Приглашаем вас на грандиозное событие — концерт-холл РЦСО, где группа All 4 One выступит в сопровождении оркестра Palladium. В программе вы услышите культовые композиции Стинга, такие как «Every Breath You Take», «Shape of My Heart» и «Fields of Gold», в новом симфоническом звучании.

Неповторимое звучание

Музыка и голос Стинга стали символами целой эпохи. В шоу «Desert Rose Symphony» хиты легендарного музыканта обретают свежие краски: от бунтарской энергии The Police до эмоциональной глубины сольного творчества.

Программа концерта

В концертной программе выступят уникальные версии знакомых мелодий, среди которых:

  • Every Breath You Take
  • Shape of My Heart
  • Englishman in New York
  • Fields of Gold
  • Fragile
  • Roxanne
  • Desert Rose
  • All for Love

Вдохновение для поклонников

Группа All 4 One и оркестр Palladium создали этот проект, вдохновившись богатством стилей и глубиной творчества Стинга. «Desert Rose Symphony» — это не просто концерт, это дань уважения философии и красоте музыки, подаренной великим артистом.

Купить билет на концерт Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

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В других городах
Октябрь
28 октября среда
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 1500 ₽

Фотографии

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

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