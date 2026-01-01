Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром
Киноафиша Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

0+
Возраст 0+

О концерте

Новый взгляд на классику: шоу «Desert Rose Symphony»

В Челябинске, в Конгресс-холле Центра международной торговли, состоится незабываемое шоу «Desert Rose Symphony». Это уникальное музыкальное событие объединяет величественную силу симфонического звучания с культовыми композициями знаменитого Стинга.

Звучание, которое завораживает

Музыка и голос Стинга, ставшие символами целой эпохи, в этом шоу обретут новое звучание. Зрители смогут насладиться как бунтарской энергией группировки The Police, так и интеллектуальной лирикой сольного творчества музыканта.

Культовые хиты в новом свете

В программе мероприятия — всенародно любимые шедевры, звучащие в уникальных симфонических аранжировках. Среди них такие хиты, как Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne, Desert Rose и All for Love.

Для кого это шоу?

Шоу «Desert Rose Symphony» станет настоящим праздником для поклонников музыки Стинга и любителей симфонических аранжировок. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу, которая соединяет поколения и музыкальные стили!

Купить билет на концерт Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта пятница
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 1200 ₽

Фотографии

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

В ближайшие дни

Пилот. 15 лет альбому «Осень»
18+
Рок
Пилот. 15 лет альбому «Осень»
18 октября в 19:00 Максимилианс
от 2800 ₽
Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни
16+
Рок
Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни
7 апреля в 20:00 Максимилианс
Билеты
Starkillers
16+
Рок
Starkillers
29 марта в 18:00 Ozz
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше