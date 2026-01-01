Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Новый взгляд на классику: шоу «Desert Rose Symphony»

В Челябинске, в Конгресс-холле Центра международной торговли, состоится незабываемое шоу «Desert Rose Symphony». Это уникальное музыкальное событие объединяет величественную силу симфонического звучания с культовыми композициями знаменитого Стинга.

Звучание, которое завораживает

Музыка и голос Стинга, ставшие символами целой эпохи, в этом шоу обретут новое звучание. Зрители смогут насладиться как бунтарской энергией группировки The Police, так и интеллектуальной лирикой сольного творчества музыканта.

Культовые хиты в новом свете

В программе мероприятия — всенародно любимые шедевры, звучащие в уникальных симфонических аранжировках. Среди них такие хиты, как Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne, Desert Rose и All for Love.

Для кого это шоу?

Шоу «Desert Rose Symphony» станет настоящим праздником для поклонников музыки Стинга и любителей симфонических аранжировок. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу, которая соединяет поколения и музыкальные стили!