Спектакль Держись на поверхности

Премьера спектакля «Держись на поверхности» в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить премьеру спектакля «Держись на поверхности», основанного на пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Это захватывающая история о поисках укрытия и бегстве от проблем, которая затрагивает важные темы памяти и внутреннего конфликта.

Сюжет

Каждому из нас иногда хочется убежать от повседневных забот и вернуться туда, где всё было понятно. Главные герои спектакля, Кира и Кирилл, спустя 20 лет возвращаются в заброшенный бассейн — место своего детства. Они надеются отвлечься от текущих трудностей и вспомнить те беззаботные дни. Но может ли быть хорошо в этом укрытии, если проблемы, от которых они пытались сбежать, остались лежать на дне?

Интересные факты

Пьеса «Держись на поверхности» была написана в рамках III международного конкурса-лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория», проходившего в городе Тара. Это событие привлекло множество молодых авторов, и пьеса стала одним из самых ярких результатов этого конкурса.

Креативная команда

Режиссура спектакля принадлежит Михаилу Емельяненко, а художественное оформление создал Евгений Осокин. За освещение отвечает Николай Сотников. В спектакле задействованы молодые и талантливые артисты: Евгений Осокин, Таисия Глушихина, Ростислав Самусев и Анастасия Никулина.

Не упустите возможность стать частью этого эмоционального и глубокого спектакля. «Держись на поверхности» — это не просто история о возвращении, это исследование внутреннего мира человека и его стремления к пониманию себя.