Держи пять с Игнатом Кравцовым

Концерт Игната Кравцова в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится уникальный концерт удивительного музыканта — барабанщика, композитора и художника Игната Кравцова. Его творчество охватывает множество стилей, включая джаз, фьюжн, инди-поп и академическую музыку. Игнат Кравцов имеет за плечами впечатляющий багаж сотрудничества с известными коллективами, такими как Therr Maitz, Lab с Антоном Беляевым и оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna. Также он является создателем проектов Amber Sept и Insomni.

Мастера музыки

Игнат Кравцов — истинный человек-оркестр, который легко управляется с любым музыкальным жанром. Его влияние ощущается на российской и международной сцене, где он работал с легендарными музыкантами, такими как Мишель Легран, Рэнди Брекер и Тигран Амасян. Кроме музыки, Игнат увлекается живописью, и его выставки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

Что ожидать от концерта?

На концерте Игната Кравцова царит полная непредсказуемость. То, что произойдет, не знает никто — ни зрители, ни музыканты. Это будет чистый вызов, настоящая импровизация, где все участники сольются в единый поток музыки, выбирающий свое русло в моменте.

Выступление группы «Джем»

С Игнатом на сцену поднимутся талантливые музыканты из красноярской группы «Джем»:

Генрих Лисовский (клавишные);

Александр Зубрев (контрабас);

Александр Шершов (саксофон).

Концерт порадует тех, кто ценит импровизацию и неожиданные музыкальные повороты. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!