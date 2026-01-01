Держи пять с Анастасией Родной

Вечер джаза с Анастасией Родной

Анастасия Родная — российская джазовая вокалистка, композитор и педагог, выступающая на стыке современного джаза, соула, этники и фанка. Её тексты исполняются на русском языке, что делает её музыку особенно близкой и понятной русскоязычной аудитории.

Выпускница знаменитой музыкально-театральной школы «Класс-Центр», Анастасия также является резиденткой клуба Алексея Козлова и обладательницей множества наград. Она выигрывала конкурсы, такие как «Голос ПетроДжаза» (2016) и «Gnesin Jazz Voice» (2017), а также принимала участие в фестивалях «Рояль в джазе», «Jazz Birds» и «Moscow Jazz Fest».

Её музыка относится к жанру интеллектуального джаза с элементами импровизации. Критики отмечают самобытность её выступлений, которые порой описывают как «настоящее шаманство». Анастасия привлекает внимание слушателей тёплой энергетикой, чистым, гибким голосом и харизмой, которую невозможно не заметить.

Музыкальное сопровождение

Вечер будет проходить с участием «Джем-квартета», в состав которого входят:

Генрих Лисовский — клавиши

Игорь Полухин — ударные

Александр Зубрев — контрабас

Александр Шершов — тенор-саксофон

Этот вечер — отличный выбор для любителей интеллектуального джаза и ярких живых выступлений. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!