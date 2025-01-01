Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Деро Гои ex-OOMPH!
Киноафиша Деро Гои ex-OOMPH!

Деро Гои ex-OOMPH!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Деро Гой: Сольный дебют и ностальгия с OOMPH!

Деро Гой, экс-фронтмен легендарной группы OOMPH!, после более чем тридцати лет на сцене представляет свой первый сольный альбом под названием «1984». Альбом вышел на уважаемом электронном лейбле Dependent Records и уже успел завоевать любовь поклонников.

Музыкальные хиты до выхода альбома

Первые синглы «Clickbait» и «Whistleblower» стали настоящими хитами еще до релиза альбома. Они продемонстрировали уникальный стиль артиста, соединяющий элементы retro-synth звучания, цепкие мелодии, энергичные танцевальные ритмы и индустриальные звуки, которые так любимы поклонниками Dero.

Новые песни и классика OOMPH!

В рамках нового проекта Деро обещает впервые исполнить свежие композиции, а также не обойдется без классических хитов OOMPH!. Это позволит зрителям не только насладиться новыми произведениями, но и вспомнить о тех произведениях, которые уже стали частью музыкальной культуры.

Не упустите возможность увидеть уникальное шоу Деро Гоя, которое объединит в себе старое и новое, ностальгию и новаторство. Музыка, живое исполнение и мощная энергетика гарантируют незабываемые ощущения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 ноября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 3100 ₽

В ближайшие дни

16+
Фанк
South Funk
19 сентября в 22:00 Эссе
от 1000 ₽
Меги Гогитидзе
6+
Джаз Рок Хип-хоп
Меги Гогитидзе
14 февраля в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 1500 ₽
Нигатив
18+
Хип-хоп
Нигатив
20 ноября в 20:00 Мёд
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше