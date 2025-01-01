Деро Гои ex-OOMPH!

Деро Гой: Сольный дебют и ностальгия с OOMPH!

Деро Гой, экс-фронтмен легендарной группы OOMPH!, после более чем тридцати лет на сцене представляет свой первый сольный альбом под названием «1984». Альбом вышел на уважаемом электронном лейбле Dependent Records и уже успел завоевать любовь поклонников.

Музыкальные хиты до выхода альбома

Первые синглы «Clickbait» и «Whistleblower» стали настоящими хитами еще до релиза альбома. Они продемонстрировали уникальный стиль артиста, соединяющий элементы retro-synth звучания, цепкие мелодии, энергичные танцевальные ритмы и индустриальные звуки, которые так любимы поклонниками Dero.

Новые песни и классика OOMPH!

В рамках нового проекта Деро обещает впервые исполнить свежие композиции, а также не обойдется без классических хитов OOMPH!. Это позволит зрителям не только насладиться новыми произведениями, но и вспомнить о тех произведениях, которые уже стали частью музыкальной культуры.

Не упустите возможность увидеть уникальное шоу Деро Гоя, которое объединит в себе старое и новое, ностальгию и новаторство. Музыка, живое исполнение и мощная энергетика гарантируют незабываемые ощущения.