Деро Гои ex-OOMPH!

Деро Гои и его сольный альбом «1984»

Бывший фронтмен легендарной группы OOMPH!, Деро Гои, после более чем тридцати лет на сцене, радует поклонников своим первым сольным альбомом под названием «1984». Этот альбом выходит на знаковом электронном лейбле «Dependent Records», который известен своей поддержкой инновационных артистов.

Музыкальное вдохновение

С первых минут альбом завораживает слушателя. Первые синглы «Clickbait» и «Whistleblower» уже успели завоевать популярность и стали хитами ещё до выхода полноформатной работы. В «1984» Деро удалось создать идеальный микс из retro-synth звучания, цепких мелодий и танцевальных ритмов, дополненных индустриальными звуками и его мощным, энергичным вокалом.

Что ожидать на концерте

В рамках нового проекта артист не только представит свои новые композиции, но и исполнит проверенные временем хиты из репертуара OOMPH!. Поэтому не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события, которое объединяет прошлое и настоящее в уникальном музыкальном формате.

Слушатели смогут насладиться атмосферой, наполненной энергией и динамикой, присущими творчеству Деро Гои. Этот концерт станет настоящим триумфом для всех поклонников немецкой музыки и не оставит равнодушными истинных ценителей звукового искусства.