Киноафиша DERO GOI /ex- OOMPH/

DERO GOI /ex- OOMPH/

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Деро в Краснодаре: новое звучание и классика

Известный музыкант и основатель жанра Neue Deutsche Härte, Деро, продолжает радовать своих поклонников новыми направлениями в музыке. Его дебютный альбом 1984, выполненный в стиле ретро-синти-поп, раскрыл новую главу его музыкальной карьеры, сохранив при этом фирменный вокал, за который его знают и любят.

Творческие искания

В своих песнях Деро поднимает волнующие нас проблемы и вызовы современности, а также делится откровениями о вере и духовной жизни. Каждый его концерт — это не просто музыкальное выступление, а глубокое эмоциональное переживание, благодаря которому зрители могут соприкоснуться с важными темами.

Классика на сцене

Кроме новых произведений, в программе концертов также ожидается исполнение классических хитов группы OOMPH!. Это сделает вечер особенно запоминающимся для преданных фанатов, которые ждали возможности услышать любимые песни в живом исполнении.

Позиция музыканта

Деро утверждает, что остаётся приверженным выступлениям для своих поклонников, а не политиков. Именно поэтому он продолжает регулярно посещать Россию. В июне музыкант выступил на благотворительном фестивале в Калининграде, где также снял свой новый клип. В ближайшее время, 9 августа, он выступит на фестивале НашРокФест, который пройдет в Подмосковье.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность увидеть Деро в Краснодаре — его энергетика и талант не оставят вас равнодушными. Приходите и получите удовольствие от живого исполнения, которое объединяет в себе как старую, так и новую музыку!

Краснодар, 6 ноября

Краснодар, 6 ноября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 3100 ₽

