Деревянный макинтош в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Спектакль «Деревянный макинтош» идет в уникальном пространстве «91 комната». Обратите внимание, вход после третьего звонка строго воспрещен.

О спектакле

Представление посвящено 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Ю.В. Томошевского и является частью XV Фестиваля моноспектаклей «Монокль». Постановка основана на пьесе Патрика Зюскинда «Контрабас», режиссером которого выступает Виталий Юсупов.

«Деревянный макинтош» — это пронзительный и тонкий монолог о человеке, оказавшемся в тишине между собой и миром. В центре действия находится одинокий музыкант, застрявший между партитурой жизни и немотой чувств. В какой-то момент он не просто говорит, а начинает танцевать танго с контрабасом.

Художественные особенности

Танец здесь становится откровением, физическим выражением внутренней борьбы, страсти и абсурдности. Драматическая мощь текста гармонирует с пластикой тела и музыкальной образностью. Спектакль «Деревянный макинтош» — это не просто спектакль, а искреннее исповедание, смелый разговор актёра с собой и зрителем, где музыка, слова и танец объединяются в единое высказывание.