Спектакль Деревянные кони

По произведениям Федора Абрамова

Спектакль Светланы Земляковой, основанный на произведениях Федора Абрамова, возвращает на сцену каноничную постановку Юрия Любимова. Это глубокая и многослойная история о деревне, как замкнутом мире, пережившем свой расцвет и закат.

Три героини, три жизни

В спектакле представлены три поколения женщин. Василиса Милентьевна олицетворяет утраченные ценности смирения и принятия. Пелагея — сила и красота, за которой скрывается эго. Алька же символизирует поколение, которое покидает свои корни, разрушающее старые традиции.

Продолжение и посвящение

Особое внимание стоит уделить художникам спектакля. Александр Боровский, сын Давида Боровского, художника Юрия Любимова, и Мария Боровская, внучка, создали визуальную концепцию, которая связывает прошлое и настоящее. Это семейное продолжение находит отражение в самой теме спектакля — в разговоре о жизни, судьбе и времени.

О жизни и судьбе в изменяющемся мире

Спектакль становится разговором о ценностях, об этом маленьком, на первый взгляд, мире, в который проецируется история страны. Это произведение остаётся актуальным, ведь каждый задумывается: «Как пройти эту жизнь?»