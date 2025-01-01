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Деревянные кони
Билеты от 1000₽
Киноафиша Деревянные кони

Спектакль Деревянные кони

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По произведениям Федора Абрамова

Спектакль Светланы Земляковой, основанный на произведениях Федора Абрамова, возвращает на сцену каноничную постановку Юрия Любимова. Это глубокая и многослойная история о деревне, как замкнутом мире, пережившем свой расцвет и закат.

Три героини, три жизни
В спектакле представлены три поколения женщин. Василиса Милентьевна олицетворяет утраченные ценности смирения и принятия. Пелагея — сила и красота, за которой скрывается эго. Алька же символизирует поколение, которое покидает свои корни, разрушающее старые традиции.

Продолжение и посвящение
Особое внимание стоит уделить художникам спектакля. Александр Боровский, сын Давида Боровского, художника Юрия Любимова, и Мария Боровская, внучка, создали визуальную концепцию, которая связывает прошлое и настоящее. Это семейное продолжение находит отражение в самой теме спектакля — в разговоре о жизни, судьбе и времени.

О жизни и судьбе в изменяющемся мире
Спектакль становится разговором о ценностях, об этом маленьком, на первый взгляд, мире, в который проецируется история страны. Это произведение остаётся актуальным, ведь каждый задумывается: «Как пройти эту жизнь?»

Режиссер
Светлана Землякова
В ролях
Елена Оболенская
Елена Оболенская
Антонина Комиссарова
Антонина Комиссарова
Марфа Кольцова
Евгений Бодяков
Никита Лучихин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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