Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Деревянные киты
Киноафиша Деревянные киты

Деревянные киты

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт «Деревянных Китов» в Казани: новое звучание и масштаб

За прошедшие два года группа «Деревянные Киты» выпустила два альбома: «Все, что я хочу тебе сказать» и «Я не договорила». Эти работы заслуженно вошли в число главных русских альбомов 2024-го и 2025-го года. Каждая из пластинок является примером развития группы, которая от «сказочного северного шугейза» перешла к более сложным музыкальным формам.

Альбомы можно воспринимать как дилогию: они схожи по звучанию и пронизаны единым настроением. Это пронзительные песни о сложных отношениях — как с любимыми, так и с нелюбимыми, а также о взаимодействии с городом, миром и самой собой.

Новая глава в истории группы

Сейчас «Деревянные Киты» открывают новую страницу в своей истории. Что именно ждет слушателей, пока остается под завесой тайны. Ясно одно — это будут искренние исповедальные песни Светы Матвеевой. Возможно, зрители станут свидетелями новых музыкальных экспериментом на весенних концертах.

Живое звучание на большой сцене

Новое звучание и масштаб «Китов» заставляют ожидать, что их песни на большой сцене раскроются в полной мере. Полный рост, нерв и драйв, характерные для их творчества, позволят каждой композиции зазвучать по-новому.

Не упустите возможность увидеть «Деревянных Китов» на концерте в июне!

Купить билет на концерт Деревянные киты

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
27 июня суббота
19:00
Соль Казань, Профсоюзная, 22

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
6+
Живая музыка

Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах

24 октября в 18:00 Чулпан
от 1900 ₽
Татарча Стендап шоу
16+
Юмор

Татарча Стендап шоу

28 мая в 19:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
от 400 ₽
Green Apelsin
12+
Фолк

Green Apelsin

19 июня в 20:00 Big Twin Arena
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше