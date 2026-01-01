Концерт «Деревянных Китов» в Казани: новое звучание и масштаб

За прошедшие два года группа «Деревянные Киты» выпустила два альбома: «Все, что я хочу тебе сказать» и «Я не договорила». Эти работы заслуженно вошли в число главных русских альбомов 2024-го и 2025-го года. Каждая из пластинок является примером развития группы, которая от «сказочного северного шугейза» перешла к более сложным музыкальным формам.

Альбомы можно воспринимать как дилогию: они схожи по звучанию и пронизаны единым настроением. Это пронзительные песни о сложных отношениях — как с любимыми, так и с нелюбимыми, а также о взаимодействии с городом, миром и самой собой.

Новая глава в истории группы

Сейчас «Деревянные Киты» открывают новую страницу в своей истории. Что именно ждет слушателей, пока остается под завесой тайны. Ясно одно — это будут искренние исповедальные песни Светы Матвеевой. Возможно, зрители станут свидетелями новых музыкальных экспериментом на весенних концертах.

Живое звучание на большой сцене

Новое звучание и масштаб «Китов» заставляют ожидать, что их песни на большой сцене раскроются в полной мере. Полный рост, нерв и драйв, характерные для их творчества, позволят каждой композиции зазвучать по-новому.

