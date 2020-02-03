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Деревья умирают стоя
Киноафиша Деревья умирают стоя

Спектакль Деревья умирают стоя

Постановка
Место действия 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о лжи во спасение

Одно креативное агентство сталкивается с труднейшей задачей: спасти многолетнюю ложь ради жизни одной бабушки. Ее внук, живущий вдали, долгие годы пишет ей письма, в которых рассказывает о своей успешной жизни. Однако однажды он решает приехать к бабушке и обнаруживает, что эти письма писал не он. Неожиданное стечение обстоятельств меняет ход событий, и жизнь потребует встречи с реальностью.

Глубокий смысл и испанская пословица

В спектакле звучит испанская пословица: «Деревья умирают стоя». Она отражает силу человеческого духа и необходимость скрывать слезы даже в самые трудные времена. Это произведение поднимает важные темы достоинства и чести перед лицом низости и лжи.

Информация о спектакле

  • Автор: Алехандро Касона
  • Режиссер: Артем Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художник по свету: Ян Филипповский, Андрей Чепыжов
  • Художник-сценограф: Артем Филипповский, Сергей Горелов
  • Художник по костюмам: Федор Архипов
  • Продолжительность: 3 часа 20 минут с двумя антрактами
  • Возрастное ограничение: 12+

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Елена Ламзина
  • Сергей Бережной
  • Павел Синев
  • Вероника Мокшина
  • Юлия Ситкина
  • Захар Жолобов
  • Елена Ганина
  • Андрей Чепыжов
  • Руслан Иванов

Премьера

Премьера спектакля состоится 11 октября 2024 года. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене!

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Елена Ламзина-Абрамова
Сергей Бережной
Павел Синев
Вероника Мокшина
Юлия Ситкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
18:30 от 1600 ₽
Самара, 23 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
18:00 от 1600 ₽
Самара, 24 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
18:00 от 1600 ₽

Фотографии

Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя Деревья умирают стоя

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