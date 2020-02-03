Спектакль Деревья умирают стоя

Одно креативное агентство сталкивается с труднейшей задачей: спасти многолетнюю ложь ради жизни одной бабушки. Ее внук, живущий вдали, долгие годы пишет ей письма, в которых рассказывает о своей успешной жизни. Однако однажды он решает приехать к бабушке и обнаруживает, что эти письма писал не он. Неожиданное стечение обстоятельств меняет ход событий, и жизнь потребует встречи с реальностью.
В спектакле звучит испанская пословица: «Деревья умирают стоя». Она отражает силу человеческого духа и необходимость скрывать слезы даже в самые трудные времена. Это произведение поднимает важные темы достоинства и чести перед лицом низости и лжи.
В спектакле участвуют:
Премьера спектакля состоится 11 октября 2024 года. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене!