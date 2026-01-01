Оповещения от Киноафиши
Дерево
Постановка
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии
Режиссер Галина Пьянова
Продолжительность 1 час 20 минут

О спектакле

Спектакль о трагической судьбе Кореи

Необычная история о двух солдатах из Северной и Южной Кореи, которые оказались в одном пространстве, обречены на разделение, пока в их жизни не появляется загадочная девушка. Этот спектакль исследует возможности любви и единства, даже когда между персонажами лежит 38-я параллель.

Сюжет начинается с личного монолога персонажа, который делится своим опытом:

«Я нахожусь на 38 параллели... Меридиан, разделивший Корею на две страны — Северную и Южную. Здесь растет дерево. Оно спасло мне жизнь и сделало невозможное — объединило двух... оно объединило людей. Просто двух хороших людей. Вернутся ли они сюда еще раз? Не знаю... Но я об этом буду молиться. Кто я по национальности? Я кореянка. И знаете что? Я живу!!!»

Исполнители ролей

  • Солдат Ким (Северный) — Борис Югай
  • Солдат Ким (Южный) — Денис Цой
  • Девушка Шейла — Исабекова

Музыкальное сопровождение

  • ФЭГ Самульнори: Лаврентий Кан, Алтынай Акбербаева, Евгения Юн, Давид Лян
  • Вокал — Ангелина Югай

Постановочная группа

  • Режиссер — Галина Пьянова
  • Сценография — Антон Болкунов
  • Музыкальное оформление — Георгий Юн
  • Хореограф — Анна Цой

Спектакль «Дерево» — это не только история о войне и разобщенности, но и о надежде, вере и силе, способных объединить людей даже в самых трудных условиях.

