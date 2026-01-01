Оповещения от Киноафиши
Дерево Омиа мони — хранитель земных душ
Дерево Омиа мони — хранитель земных душ

Дерево Омиа мони — хранитель земных душ

0+
Возраст 0+

О выставке

Лекция о древнейшей культуре: Дерево Омиа мони

Приглашаем вас на уникальную лекцию старшего научного сотрудника отдела этнографии Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, кандидата исторических наук Ольги Мальцевой с темой «Дерево Омиа мони – хранитель земных душ». На этом событии зрители смогут узнать больше о загадочной культуре и традициях, связанных с этим древним артефактом.

Лекция состоится 16 мая в 18:30. Ольга Мальцева поделится своими исследованиями и новыми открытиями, которые обязательно заинтересуют всех, кто интересуется этнографией и историей народов Сибири.

Не упустите шанс расширить свои знания об уникальных традициях и символах, проживающих в культуре коренных народов Сибири. Мы ждем вас!

Май
16 мая суббота
18:30
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 300 ₽

