Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Деревенские стиляги
Киноафиша Деревенские стиляги

Спектакль Деревенские стиляги

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Театр «Нур» представляет спектакль о молодости 1960-х годов

Театр «Нур» готовит для зрителей постановку, которая перенесет их в атмосферу 1960-х. В истории спектакля мы увидим уютную деревенскую жизнь, вечерние посиделки на завалинке, мелодии под гармонь и трогательные моменты первой любви.

Конфликт между традициями и современностью

Сюжет спектакля начинает развиваться с появления модных работников клуба из города. Их приход в деревню вызывает бурные эмоции у местных жителей. Это столкновение двух миров станет центром театральной истории, отражающей внутренние конфликты каждого из персонажей.

Атмосфера прошлого

Спектакль будет интересен тем, кто ценит искренние чувства и хочет прикоснуться к ушедшей эпохе. Композитор спектакля добавит в постановку музыкальные номера, что только усилит ностальгическое чувство и создаст живую атмосферу 1960-х.

Не упустите шанс насладиться необычайной игрой актеров и соприкоснуться с душой того времени. Приходите в театр «Нур» и становитесь частью этой увлекательной истории!

Купить билет на спектакль Деревенские стиляги

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽
23 января пятница
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽

В ближайшие дни

Однажды в городе
12+
Комедия
Однажды в городе
6 января в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 350 ₽
Галиябану
12+
Драма
Галиябану
25 января в 18:00 Татарский театр «Нур»
от 350 ₽
Старик из деревни Альдермеш
12+
Драма
Старик из деревни Альдермеш
16 декабря в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше