Деревенские стиляги
Билеты от 1500₽
Спектакль Деревенские стиляги

Спектакль Деревенские стиляги

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Ностальгия по 60-м: спектакль, который вернет вас в прошлое

Ох, как же манят воспоминания о молодости! Они пьянят, чаруют и вызывают чувство ностальгии. В нашем спектакле вы сможете вернуть себя в мир 60-х годов прошлого века.

Это была эпоха, когда взаимоотношения были искренними, а чувства настоящими. Вспомните деревню: вечера на завалинке, песни под гармонь, звезды на чистом небе и первая любовь. Именно в этом мире искренности и простоты развернется сюжет нашего спектакля.

Живая атмосфера и столкновение эпох

Однако не обойдется и без сюрпризов: в деревню приедут новоиспеченные работники клуба из города. Ох, и наведут они здесь “шороху”! Перемешается деревенская степенная культура с городской суетой, закружив всех в новых ритмах стиляг.

Вы же помните те времена, когда было «и неба было мало и земли»? Даже если вы не застали те годы, приходите на спектакль, прикоснитесь к уникальной атмосфере — и вы поймете, что это было прекрасное время!

Январь
30 января пятница
19:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1500 ₽

