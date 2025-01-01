Спектакль Деревенские истории, известные и не очень

Авторское прочтение русских сказок от Театра вкуса

Театр Вкуса представляет авторское прочтение известных сказок «Курочка Ряба», «Колобок» и «Репка», которое будет сопровождаться живой музыкой на балалайке, гуслях и баяне.

Сказки как живой диалог

Как появились на свет эти сказки, знакомые всем нам? Возможно, это был живой диалог людей, стремившихся удивить друг друга? Представьте: работа в поле жарким днём окончена, и крестьяне собираются вместе, чтобы посоревноваться в рассказывании небылиц.

Фантазии о жизни простых людей

Спектакль предлагает зрителям пофантазировать о том, как жили простые люди, какие истории они выдумывали и кто становился их героями. Например, каковы на самом деле были богатыри, изображённые на одной из самых известных картин русской живописи?

Активное участие зрителей

Зрители станут активными участниками спектакля, получив возможность выйти на сцену и сыграть свою собственную неповторимую роль в сюжете. Это создаст уникальную атмосферу взаимодействия и вовлечённости, позволяя каждому ощутить себя частью этой волшебной истории.