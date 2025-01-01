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Деревенские истории, известные и не очень
Билеты от 1500₽
Киноафиша Деревенские истории, известные и не очень

Спектакль Деревенские истории, известные и не очень

Постановка
Практика 6+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Авторское прочтение русских сказок от Театра вкуса

Театр Вкуса представляет авторское прочтение известных сказок «Курочка Ряба», «Колобок» и «Репка», которое будет сопровождаться живой музыкой на балалайке, гуслях и баяне.

Сказки как живой диалог

Как появились на свет эти сказки, знакомые всем нам? Возможно, это был живой диалог людей, стремившихся удивить друг друга? Представьте: работа в поле жарким днём окончена, и крестьяне собираются вместе, чтобы посоревноваться в рассказывании небылиц.

Фантазии о жизни простых людей

Спектакль предлагает зрителям пофантазировать о том, как жили простые люди, какие истории они выдумывали и кто становился их героями. Например, каковы на самом деле были богатыри, изображённые на одной из самых известных картин русской живописи?

Активное участие зрителей

Зрители станут активными участниками спектакля, получив возможность выйти на сцену и сыграть свою собственную неповторимую роль в сюжете. Это создаст уникальную атмосферу взаимодействия и вовлечённости, позволяя каждому ощутить себя частью этой волшебной истории.

Режиссер
Юрий Макеев
В ролях
Юрий Макеев
Александр Стефанцов
Татьяна Каришева
Михаил Ибрагимов
Роман Хвостов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
15:00 от 1500 ₽

Фотографии

Деревенские истории, известные и не очень Деревенские истории, известные и не очень Деревенские истории, известные и не очень Деревенские истории, известные и не очень

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