Впервыe в России: DERDIAN – Симфонический Пауэр-Метал из Италии!

Готовьтесь к урагану скорости, мелодичности и эпика! Итальянская группа DERDIAN, мастера симфо-пауэр-метала, наконец-то посетят Россию. С момента своего создания в 1998 году, они завоевали сердца тысяч фанатов по всему миру, прокладывая свой путь независимой музыки.

Музыка, завораживающая с первого прослушивания

DERDIAN известны своими мощными альбомами, которые получили признание на международной арене. Среди их лучших работ – культовая трилогия “New Era” и свежий шедевр “New Era pt. IV – Resurgence” (2023). Каждый альбом – это взрывной коктейль симфонических оркестровок, скоростного дриблинга ударных и цепляющих мелодий, которые надолго остаются в памяти.

Эпическое путешествие по вселенной DERDIAN

Не упустите возможность стать частью этого музыкального явления! Концерт станет настоящим праздником для всех любителей жанра. Присоединяйтесь к эпическому путешествию и окунитесь в мир DERDIAN. Это событие нельзя пропустить!