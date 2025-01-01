Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Derdian
Билеты от 2600₽
Киноафиша Derdian

Derdian

16+
Возраст 16+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Впервыe в России: DERDIAN – Симфонический Пауэр-Метал из Италии!

Готовьтесь к урагану скорости, мелодичности и эпика! Итальянская группа DERDIAN, мастера симфо-пауэр-метала, наконец-то посетят Россию. С момента своего создания в 1998 году, они завоевали сердца тысяч фанатов по всему миру, прокладывая свой путь независимой музыки.

Музыка, завораживающая с первого прослушивания

DERDIAN известны своими мощными альбомами, которые получили признание на международной арене. Среди их лучших работ – культовая трилогия “New Era” и свежий шедевр “New Era pt. IV – Resurgence” (2023). Каждый альбом – это взрывной коктейль симфонических оркестровок, скоростного дриблинга ударных и цепляющих мелодий, которые надолго остаются в памяти.

Эпическое путешествие по вселенной DERDIAN

Не упустите возможность стать частью этого музыкального явления! Концерт станет настоящим праздником для всех любителей жанра. Присоединяйтесь к эпическому путешествию и окунитесь в мир DERDIAN. Это событие нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 2600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
20:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь
28 сентября в 20:00 Националь
от 5000 ₽
Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
29 ноября в 23:50 Petter
от 1000 ₽
Only Bach. В день рождения И.С. Баха играет Даниэль Сальвадор
12+
Классическая музыка
Only Bach. В день рождения И.С. Баха играет Даниэль Сальвадор
30 апреля в 20:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше