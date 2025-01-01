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Depeshe Mode trbt
Киноафиша Depeshe Mode trbt

Depeshe Mode trbt

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ностальгия по Depeche Mode: Fashion Verdict

Приглашаем вас на уникальное событие – Fashion Verdict | Depeche Mode experience. Это не просто трибьют, а погружение в атмосферу концертов культовой группы Depeche Mode конца 80-х и 90-х годов. Вас ждет неповторимый вайб лучших мировых танцплощадок, яркие образы и аутентичное исполнение их лучших хитов.

Ностальгическая вечеринка в Рок-баре Треугольник

Забронируйте столик для вашей компании друзей и готовьтесь к вечеринке, которую вы запомните надолго! Рок-бар Треугольник создаст для вас идеальные условия для отдыха и веселья. Мастерство барменов и атмосфера заведения позволят вам насладиться незабываемым вечером.

Музыка и обслуживание

Вас ждет не только музыка, но и качественное обслуживание. Наш DJ подготовит для вас лучшие треки из Rockoteka, а внимательные официанты сделают все, чтобы ваше удовольствие от концерта продлилось далеко за полночь.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия и окунуться в мир Depeche Mode. Ждем вас в Рок-баре Треугольник!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 1 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
29 июля в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Лабуград
18+
Рок
Лабуград
17 августа в 21:30 Треугольник
от 1000 ₽
18+
Поп
Диско 80-90х с Катей Новак
24 июля в 20:00 Red Buffet
от 599 ₽
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