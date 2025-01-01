Трибьют-шоу Depeche Mode в клубе «Jagger»

Музыка Depeche Mode более 30 лет вдохновляет слушателей и заставляет сердца биться в такт жизнеутверждающим трекам, таким как Personal Jesus. Этот легендарный коллектив из Базилдона оставил заметный след в истории электронной музыки, и теперь вы сможете почувствовать их влияние в клубе «Jagger».

Об исполнителях

На сцене клуба выступит команда, готовая подарить вам атмосферу оригинального концерта:

Алексей Лебедев – вокал

Петр Бодров – гитара, вокал

Александр Фёдоров – клавиши

Сергей Иванов – ударные

Что вас ждёт?

Шоу «Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute» порадует всех поклонников группы. Вы сможете насладиться лучшими хитами в живом исполнении, а также эффектами света и концептуальными видеопроекциями, которые создадут уникальную атмосферу. Эти элементы делают шоу поистине незабываемым.

Приходите и насладитесь качественным трибьют-шоу, которое позволит вам вновь окунуться в мир музыки Depeche Mode!