Depeche Mode Tribute
Depeche Mode Tribute

Depeche Mode Tribute

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Трибьют-шоу Depeche Mode в клубе «Jagger»

Музыка Depeche Mode более 30 лет вдохновляет слушателей и заставляет сердца биться в такт жизнеутверждающим трекам, таким как Personal Jesus. Этот легендарный коллектив из Базилдона оставил заметный след в истории электронной музыки, и теперь вы сможете почувствовать их влияние в клубе «Jagger».

Об исполнителях

На сцене клуба выступит команда, готовая подарить вам атмосферу оригинального концерта:

  • Алексей Лебедев – вокал
  • Петр Бодров – гитара, вокал
  • Александр Фёдоров – клавиши
  • Сергей Иванов – ударные

Что вас ждёт?

Шоу «Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute» порадует всех поклонников группы. Вы сможете насладиться лучшими хитами в живом исполнении, а также эффектами света и концептуальными видеопроекциями, которые создадут уникальную атмосферу. Эти элементы делают шоу поистине незабываемым.

Приходите и насладитесь качественным трибьют-шоу, которое позволит вам вновь окунуться в мир музыки Depeche Mode!

Купить билет на концерт Depeche Mode Tribute

В других городах
Март
14 марта суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1500 ₽

